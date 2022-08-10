Цены продолжают удивлять: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

К вечеру 9 августа по сравнению с предыдущим торговым днем цены на топливо в Украине снизились. Причем снижение зафиксировано по всем выдам горючего – бензину, дизтопливу и автогазу.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Так, А-95 премиум за сутки подешевел на 1,11 грн. или 2,1% — 51,01 грн./л, А-95 стал дешевле на 18 коп. или 0,37% — 49,80 грн./л, А-92 подешевел на 19 коп. или 0,39% — 48,62 грн./л.

Дизтопливо премиальное упало в цене на 48 коп. или 0,8% — 57,24 грн./л, обычное ДТ подешевело на 6 коп. или 0,1% — 53,75 грн./л.

Автогаз стал дешевле на 57 коп. или на 2% — 27,58 грн./л.