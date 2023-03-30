З 1 липня ПДВ на бензин та дизельне паливо піднімуть до 20%

З 1 липня 2023 року в Україні ПДВ на бензин та дизельне паливо піднімуть до 20%, як це було до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, скасування акцизу на паливо та зниження ПДВ з 20% до 7% на паливо у березні 2022 року було помилкою, оскільки це не вплинуло на вартість бензину та дизельного палива. Гетманцев вважає, що таке рішення Кабміну призвело лише до того, що додатковий прибуток отримали оператори паливного ринку.

Тому з 1 липня 2023 року в Україні податок на додану вартість на пальне повернеться до довоєнного рівня – до 20%. Також з липня скасують інші податкові пільги, які запровадили після початку війни. Крім того, з липня знову розпочнуться перевірки бізнесу.

Акциз на пальне в Україні скасували наприкінці березня 2022 року, щоб знизити ціни та не допустити дефіциту. Тоді ж до 7% знизили ПДВ на пальне. У серпні 2022 року Кабмін несподівано запропонував повернути акциз на паливо. У вересні народні депутати Верховної Ради затвердили відповідний законопроект. Зараз акциз на бензин та дизельне паливо становить 100 євро за 1000 літрів, а на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів пропонує підвищити акциз на автогаз до 125 євро за 1000 літрів. Також у найближчі роки планують підвищити акцизи на бензин та дизельне паливо. У Мінфіні вже розробляють відповідний законопроект.

Як повернення ПДВ до довоєнного рівня вплине на ціни на паливо? Зрозуміло, що українським мережам АЗС доведеться підняти ціни, але на скільки конкретно – поки що сказати неможливо.

Наразі в Україні середня вартість бензину А-95 становить 47,17 гривень за один літр, дизельного палива – 47,43 гривень за літр, а автогазу – 21,77 гривень за літр. Бензин найдешевше в середньому коштує у Київській та Закарпатській областях, дизельне паливо – у Закарпатській області, а автогаз – у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у Чернігівській області правоохоронці виявили та ліквідували масштабне виробництво підробленого дизельного палива та бензину. Контрафактне паливо продавали через мережу АЗС.