Кінець епохи: популярна в Україні марка відмовляється від бензинових та дизельних авто

Mitsubishi презентували нову стратегію розвитку. Ключовим її принципом є електрифікація – до 2035 року японський автовиробник відмовиться від бензинових та дизельних авто. Про це повідомляє «Фокус» із посиланням на офіційний сайт японського бренду.

З 2035 року всі Mitsubishi будуть електромобілями чи гібридами. На шляху до цієї мети передбачено проміжний етап – до 2030 року частка електрифікованих авто досягне 50%.

Допоможуть у відмові від авто з ДВС партнери з Renault та Nissan. Вже в 2026 році 80% всіх моделей трьох брендів використовуватимуть спільні платформи – це скоротить витрати на електрифікацію. До речі, раніше Nissan також анонсував перехід на гібриди та електрокари.

У межах нової програми Mitsubishi планують презентувати 16 моделей за 5 років. Більшість із них отримають гібридні та електричні версії.

Зокрема, в 2024 році очікується електричний пікап Mitsubishi L200, а через рік з’являться два електрокари, створені спільно з Renault і Nissan. Гібридну версію отримає новий Mitsubishi Colt, який створять на базі Renault Clio. Також заплановано компактний гібридний кросовер.

Водночас двигуни внутрішнього згоряння поки збережуть Mitsubishi Pajero Sport 2025, а також бюджетний кросовер XFC і нова семимісна модель підвищеної прохідності.