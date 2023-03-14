ДП, скраплений газ і бензин на АЗС: що зараз відбувається в Україні з цінами на автопаливо

Яка роздрібна вартість різного автомобільного пального, включно з газом, фіксується в нашій країні на цей понеділок, 13-те березня.

Про те, що якщо провести порівняння з минулим днем, майже все пальне подешевшало, за винятком бензину, який незначно подорожчав, пише «НБН» , посилаючись на дані моніторингу, опубліковані «Консалтинговою групою А-95».

Відповідно до інформації моніторингової групи, середня відпускна ціна в роздробі на бензини марки «А-95» становить від 47,39 гривні/літр (плюс 0,01 гривні). Дизельне пальне стало коштувати від 48,92 гривні/літр (подешевшало на 0,04 гривні), а скраплений газ — 22,82 гривні/літр (менше на 0,13 гривні).

Якщо загалом і трохи докладніше, то роздрібна вартість автопалива на сьогодні в Україні виглядає так:

Зазначимо, що подібне падіння цін на бензин, ДП і автогаз в нашій країні, було викликано накопиченням істотних запасів, раніше зробленими мережами АЗС.