В Украине взлетела цена на популярное автомобильное топливо

В Украине подорожало топливо. Средине цены на бензин, дизтопливо и автогаз 29 августа по сравнению с ценами за предыдущий торговый день выросли.

Как сообщает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные мониторинга цен от Консалтинговой группы «А-95».

Так, бензин А-95 премиум за сутки прибавил в цене 1,17 грн. – 52,00 грн./л. А-95 остался по-прежнему 49,76 грн./л, а А-92 подорожал на 4 коп. – 47,93 грн./л.

Премиальное дизтопливо 29 августа подешевело на 15 коп. – 57,09 грн./л, а вот обычное подорожало на 1 коп. – 53,31 грн./л.

Автогаз впервые за несколько недель за сутки прибавил в цене 14 коп. – 26,74 грн./л.