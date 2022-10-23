2022-10-23
АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ в выходные
Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.
Как передает
Так, по состоянию на субботу, 22 октября, средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50,03 грн/л. А-95 обойдется дешевле – 49,35 грн/л. А вот А-92 продается по цене 47,85 грн/л.
Литр дизтоплива можно приобрести за 53,57 грн.
А вот ценник на автогаз установлен на уровне 27,77 грн.
Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом: