АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ в выходные

Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта auto.ria.

Так, по состоянию на субботу, 22 октября, средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50,03 грн/л. А-95 обойдется дешевле – 49,35 грн/л. А вот А-92 продается по цене 47,85 грн/л.

Литр дизтоплива можно приобрести за 53,57 грн.

А вот ценник на автогаз установлен на уровне 27,77 грн.

Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом: