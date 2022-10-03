АЗС изменили цены на бензин, дизтопливо и газ в начале октября: сколько стоит заправить авто

АЗС Украины опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта auto.ria.

Так, по состоянию на вечер 2 октября средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50.13 грн/л. А-95 продается дешевле – 49,35 грн/л,а вот А-92 можно приобрести за 47,73 грн/л.

Литр дизтоплива продается по цене 53,05 грн/л.

Ценник на автогаз установлен на уровне 26,03 грн.

Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом: