2022-09-13
Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентября
Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в начале новой недели.
Как передает
Так, по состоянию на понедельник, 12 сентября, средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50,64 грн/л. А-95 продается по цене 49,70 грн/л. А-92 можно приобрести за 47,82 грн/л.
Литр дизтоплива продается по цене 53,15 грн/л.
Ценник на автогаз установлен на уровне 25,95 грн.
Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом: