Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентября

Украинские АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в начале новой недели.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта auto.ria.

Так, по состоянию на понедельник, 12 сентября, средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50,64 грн/л. А-95 продается по цене 49,70 грн/л. А-92 можно приобрести за 47,82 грн/л.

Литр дизтоплива продается по цене 53,15 грн/л.

Ценник на автогаз установлен на уровне 25,95 грн.

Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом:





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