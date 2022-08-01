АЗС переписали ценники на бензин, дизель и газ в Украине: сколько стоит топливо на 31 июля

АЗС Украины опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях страны.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.com.

Цены в Киевской области

Так, по состоянию на воскресенье, 31 июля, средняя стоимость бензина А-95+ установлена на уровне 50,00 грн/л, А-95 обойдется на одну гривну дороже – 51,00 грн/кг. Ценник на А-92 установлен на уровне 50,45 грн/л.

За литр дизтоплива придется отдать 55,45 грн/л, плюс обойдется дороже – 57,50 грн/л.

Автогаз продается по цене 29,78 грн.

Цены в Харьковской области

Здесь цены на горючее немного отличаются. В частности, в наличие есть А-98 и А-80 по цене 49,50 грн/л и 27,18 грн/л соответственно. А-95+ продается дороже – 51,25 грн/л, а А-95 дешевле – 50,50 грн/л. А-92 продается по цене 50,00 грн/л.

Ценник на дизтопливо установлен на уровне 55,50 грн/л, а плюс – 57,00 грн/л.

Автогаз можно приобрести по цене 29,11 грн.

Цены в Одесской области

В Одесской области отличается стоимость бензина А-95 – он продается по цене 50,25 грн/л. А-92 можно приобрести за 54,50 грн/л, А-80 – 27,77 грн/л.

Ценник на дитопливо установлен на уровне 55,75 грн/л, а плюс – 56,50 грн/л. Автогаз продается по цене 29,52 грн.