Будущее уже наступило: электрический летающий автомобиль XPeng X2 поднялся в небо

Компания XPeng на выставке Gitex Global 2022 в Дубае продемонстрировала посетителям электрический летающий автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой, который получил название XPeng X2.

Презентация летающего автомобиля Xpeng X2 состоялась в этом году на Шанхайском автосалоне. Электрический летающий автомобиль (eVTOL) предлагает места для двух человек. Его длина составляет около 5 м при ширине 4,78 метра и высоте 1,36 метра.

Согласно последним данным, масса автомобиля составляет 560 кг, при этом допустимая взлётная масса составляет 760 кг (+200 кг полезной нагрузки). XPeng X2 сможет летать на высоте до 1000 метров. На полном заряде аккумуляторной батареи можно летать до 35 минут со скоростью до 130 км/ч.

Электрический летающий автомобиль Xpeng X2 получил функцию беспилотного управления, радиолокационное обнаружение, автоматический парашют безопасности и ряд других функций.

Компания XPeng планирует начать поставки своего электрического летающего автомобиля X2 в 2024 году, цена пока не сообщается.





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