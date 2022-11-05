Майбутнє вже настало: електромобіль Xpeng літає як дрон

Китайська компанія XPeng Aeroht виконала перший випробувальний політ нової, третьої версії свого літаючого автомобіля з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL). Як заявили у Xpeng, цей політ ще на один крок наблизив компанію до «стрибків через пробки», пише «Автоцентр».

Рендер максимально наближеного до серії прототипу аеромобіля Xpeng AeroHT китайці показали 24 жовтня у рамках Xpeng 1024 Tech Day у Гуанджоу. Зовні він нагадує електромобіль, до якого приклеєний дрон-квадракоптер. В опублікованому компанією новому відео оновлений прототип літаючого автомобіля відривається від землі, піднімається у повітря і через деякий час приземляється.

Від продемонстрованої рік тому версії з двома роторами новий Xpeng AeroHT відрізняється «мультироторною конфігурацією». Також прототип має резервну систему з двома двигунами, що забезпечують додаткову безпеку. При цьому, зі слів розробників, у порівнянні з попередньою моделлю конструкція стала простішою та надійнішою. Як стверджують у компанії, автомобіль успішно пройшов низку випробувань на відмову одного двигуна. Також проводилися випробування нової системи управління польотом з відмовостійкими функціями управління.

Керується аеромобіль за допомогою керма та правого важеля перемикання передач. З їхньою допомогою водій може піднімати його у повітря, здійснювати повороти, зависати над землею, садити та переміщати вперед-назад. На дорозі він поводиться як будь-який інший автомобіль й нічим не виділяється зовні. Після посадки ротори складаються й стають схожими на багажник.

Це не перший літаючий автомобіль XPeng Aeroht. У середині жовтня у Дубаї відбувся публічний політ двомісного аеромобіля XPeng X2. Материнська компанія XPeng вже отримала спеціальний дозвіл від Управління цивільної авіації Дубая та планує розпочати постачання аеромобіля на ринок у 2024 році. Орієнтовний цінник — 500 000 доларів.





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