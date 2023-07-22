В США протестували непомітний для ППО британський дрон-шпигун

Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ.

США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35, повідомляє Bild. Дрон запустили зі штату Нью-Мексико. Він піднявся на висоту у понад 20 кілометрів над Землею і пробув там близько доби, інформує ZN.ua.

В США протестували непомітний для ППО британський дрон-шпигун
© BAE Systems

Дрон, який живлять сонячні батареї, залишатиметься там близько року.

Сама компанія-виробник BAE Systems називає своє дітище ультралегким висотним псевдосупутником (High Altitude Pseudo Satellite; HAPS) на сонячній енергії.

PHASA-35 розроблений для того, щоб забезпечити постійну, стабільну платформу для додатків моніторингу, спостереження, зв'язку та безпеки. При поєднанні з іншими технологіями він надасть як військовим, так і комерційним клієнтам можливості, недоступні нині на існуючих повітряних та космічних платформах.

Безпілотник може використовуватися для забезпечення покриття стільниковим зв'язком, а також для надання інших послуг, таких як допомога при стихійних лихах та захист кордонів за невелику частину вартості супутників.

Компанія позиціонує свій продукт, окрім іншого, як альтернативу повноцінним супутникам у низці сценаріїв. Причому як у військовій, так і у комерційній сфері.

PHASA-35 важить лише 150 кг і має розмах крил у 35 метрів.

Як повідомили в компанії, випробування пройшли успішно.

Кабінет міністрів України затвердив постанову про виробництво, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин для дронів, яка має дати поштовх для формування ринку виготовлення боєприпасів для БпЛА на нашій території та переходу до масового виробництва.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Hyundai показав Santa Fe нового поколінняHyundai показав Santa Fe нового покоління
У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota CenturyУ Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century
Укрзалізниця запустила безкоштовний потяг до КиєваУкрзалізниця запустила безкоштовний потяг до Києва
Київський фунікулер закривають на ремонтКиївський фунікулер закривають на ремонт
Renault розробляє новий дешевий кросоверRenault розробляє новий дешевий кросовер
Блок рекламы


Похожие новости
Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)
В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)
В Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновкиВ Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновки
В Україні засвітився дуже рідкісний британський автомобіль
Последние новости
Подгружаем последние новости