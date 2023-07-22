В США протестували непомітний для ППО британський дрон-шпигун

Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ.

США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35, повідомляє Bild. Дрон запустили зі штату Нью-Мексико. Він піднявся на висоту у понад 20 кілометрів над Землею і пробув там близько доби, інформує ZN.ua .

© BAE Systems

Дрон, який живлять сонячні батареї, залишатиметься там близько року.

Сама компанія-виробник BAE Systems називає своє дітище ультралегким висотним псевдосупутником (High Altitude Pseudo Satellite; HAPS) на сонячній енергії.

PHASA-35 розроблений для того, щоб забезпечити постійну, стабільну платформу для додатків моніторингу, спостереження, зв'язку та безпеки. При поєднанні з іншими технологіями він надасть як військовим, так і комерційним клієнтам можливості, недоступні нині на існуючих повітряних та космічних платформах.

Безпілотник може використовуватися для забезпечення покриття стільниковим зв'язком, а також для надання інших послуг, таких як допомога при стихійних лихах та захист кордонів за невелику частину вартості супутників.

Компанія позиціонує свій продукт, окрім іншого, як альтернативу повноцінним супутникам у низці сценаріїв. Причому як у військовій, так і у комерційній сфері.

PHASA-35 важить лише 150 кг і має розмах крил у 35 метрів.

Як повідомили в компанії, випробування пройшли успішно.

Кабінет міністрів України затвердив постанову про виробництво, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин для дронів, яка має дати поштовх для формування ринку виготовлення боєприпасів для БпЛА на нашій території та переходу до масового виробництва.