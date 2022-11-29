В Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновки

В Україні у 2022 році порівняно з 2021 роком помітно збільшився продаж нових китайських автомобілів. Українці почали частіше купувати й китайські електромобілі. Експерти українського порталу ITC протестували китайський компактний електричний хетчбек BYD e2 та поділилися своїми враженнями про нього.

BYD e2 вперше офіційно дебютував у 2019 році на автосалоні у Шанхаї, Китай . Його продажі теж почалися у 2019 році. Це компактний п'ятидверний хетчбек із електричною силовою установкою. Його довжина складає 4249 мм, ширина 1760 мм, висота – 1530 мм, а колісна база – 2610 мм.

Цей хетчбек отримав фірмовий дизайн компанії BYD під назвою "Dragon Face". Відразу звертає на себе увагу традиційні для BYD велика радіаторна решітка з тонкими фарами.

Дизайн салону простий, але сучасний. Використовуються матеріали високої якості, є велика кількість різноманітного обладнання. В очі відразу кидаються цифрова панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей на центральній консолі (він отримав інтелектуальну систему DiLink компанії BYD).

Під час тест-драйву гарної оцінки заслужили центральна консоль, повнорозмірні сидіння, дисплеї. Ось тільки кермо з обмеженим діапазоном регулювань і погано, що використовуються ієрогліфи (українці їх навряд чи зрозуміють). Загалом салон цілком нормальний та просторий, як і багажник. До якості матеріалів також претензій немає.

Електрична силова установка складається з електромотора потужністю 70 кВт і 180 Нм куртного моменту, і літій-іонної батареї "blade battery" на 35,2 кВтг і 47,3 Втч. Компанія BYD стверджує, що така батарея набагато безпечніша за традиційні літій-іонні батареї, які широко використовують в електромобілях. Привід – передній. Максимальна швидкість – близько 130 км/год.

Завдяки спорядженій масі 1250 кг та коефіцієнту аеродинамічного опору 0,29 цей автомобіль споживає 11,3 кВтг енергії на 100 км шляху.

Запас ходу становить 305 та 405 км, залежно від батареї. Але це дані щодо китайського випробувального циклу NEDC. У Європі випробувальний цикл для електромобілів суворіший, тому часто виявляється, що у китайських електрокарів запас ходу насправді менший, ніж заявляють автовиробники.

До того ж, якщо, наприклад, увімкнути обігрівач салону або кондиціонер, то витрата енергії помітно збільшиться. В результаті реальний запас ходу у топової версії приблизно 300-330 км.

Тест-драйв показав, що BYD e2 некваплива, але цілком прийнятна для міста динаміка розгону. Можна використовувати різні режими керування, в залежності від необхідності.

Ходова частина на дорогах українських міст показала себе добре, згладжуючи великі нерівності. Підвіска працює без сторонніх шумів. Але взагалі китайцям ще потрібно пропрацювати над покращенням звукоізоляції. Кермо, як кажуть, "довге", реакції на поворот можна назвати стандартними, а крен відносно невеликі.

Автовиробник стверджує, що BYD e2 до 50 км/год розганяється за 3,9 секунди. Тест-драйв показав, що розгін до 100 км/год займає понад 19 секунд. Втім, для міста ці показники цілком підходять.

В Україні BYD e2 коштує від 19 тисяч доларів. В інших країнах є доступніші версії. Можливо вони з'являться і в нашій країні. Звичайно, BYD e2 не може скласти конкуренцію Nissan LEAF, навіть незважаючи на те, що він у 1,5 раза дешевший. Проте він може гідно конкурувати з іншими аналогічними китайськими електромобілями.

Раніше стало відомо, що Renault разом із китайською компанією Xiaoqilin розробив новий електромобіль JMEV Xiaoqilin.