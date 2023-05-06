Штрафи за використання дронів в Україні

В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення правил використання безпілотних літальних апаратів (дронів). Максимальне покарання пропонують ввести у розмірі 8,5 тис. грн із конфіскацією дрону. Відповідний законопроект уже зареєстровано у Верховній Раді.

У документі, який уже був прийнятий у першому читанні, пропонується надати право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю та здоров'ю, правам і свободам людей.

Якщо законопроекти №8185 та 8186 будуть ухвалені, то розглядати порушення правил використання дронів зможуть суди, поліцейські та прикордонники, а не лише представники Державіаслужби, як на сьогоднішній день.

Для порушників пропонується запровадити штрафи у розмірі від 1 020 до 6 800 грн за перше порушення. А за повторне порушення протягом року їм загрожуватиме від 6 800 до 8 500 грн із конфіскацією безпілотника.

Один із документів також визначає правила реєстрації та експлуатації дронів в Україні. Зокрема, дрони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та мати унікальний ідентифікаційний номер. Також безпілотні літальні апарати мають бути оснащені системами ідентифікації та геолокації.

У пояснювальній записці до законопроектів сказано, що запровадження нових обмежень дозволить підвищити безпеку польотів повітряних суден та покращити рівень внутрішньої безпеки в межах держави для громадян.

Раніше повідомлялося, що ФОП в Україні загрожують штрафи від 17 000 до 85 000 гривень за несплату податків.