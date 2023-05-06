Штрафи за використання дронів в Україні

В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення правил використання безпілотних літальних апаратів (дронів). Максимальне покарання пропонують ввести у розмірі 8,5 тис. грн із конфіскацією дрону. Відповідний законопроект уже зареєстровано у Верховній Раді.

Українцям готують нові штрафи від 1200 до 8500 грн: подробиці законопроєкту

У документі, який уже був прийнятий у першому читанні, пропонується надати право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю та здоров'ю, правам і свободам людей.

Якщо законопроекти №8185 та 8186 будуть ухвалені, то розглядати порушення правил використання дронів зможуть суди, поліцейські та прикордонники, а не лише представники Державіаслужби, як на сьогоднішній день.

Для порушників пропонується запровадити штрафи у розмірі від 1 020 до 6 800 грн за перше порушення. А за повторне порушення протягом року їм загрожуватиме від 6 800 до 8 500 грн із конфіскацією безпілотника.

Українцям готують нові штрафи від 1200 до 8500 грн: подробиці законопроєкту

Один із документів також визначає правила реєстрації та експлуатації дронів в Україні. Зокрема, дрони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та мати унікальний ідентифікаційний номер. Також безпілотні літальні апарати мають бути оснащені системами ідентифікації та геолокації.

У пояснювальній записці до законопроектів сказано, що запровадження нових обмежень дозволить підвищити безпеку польотів повітряних суден та покращити рівень внутрішньої безпеки в межах держави для громадян.

Раніше повідомлялося, що ФОП в Україні загрожують штрафи від 17 000 до 85 000 гривень за несплату податків.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Шпигуни показали новий Volkswagen T-CrossШпигуни показали новий Volkswagen T-Cross
Львівський підприємець постачав до Росії елітні Rolls-Royce та MaybachЛьвівський підприємець постачав до Росії елітні Rolls-Royce та Maybach
Киянка неправильно припаркувала Porsche Cayenne і його пошкодив вогоньКиянка неправильно припаркувала Porsche Cayenne і його пошкодив вогонь
Українці почали активно купувати електромобілі: названо найпопулярніші моделіУкраїнці почали активно купувати електромобілі: названо найпопулярніші моделі
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні автоСБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні авто
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні готують нові штрафи для громадян: повноваження для цього нададуть судам, поліцейським та прикордонникамВ Україні готують нові штрафи для громадян: повноваження для цього нададуть судам, поліцейським та прикордонникам
В Україні розпочався продаж електричного кросовера BMW iX1В Україні розпочався продаж електричного кросовера BMW iX1
В Україні ухвалено закон про зупинення судноплавства під час воєнного стануВ Україні ухвалено закон про зупинення судноплавства під час воєнного стану
Продажі нових авто в Україні в квітні злетіли у чотири рази – "Укравтопром"Продажі нових авто в Україні в квітні злетіли у чотири рази – "Укравтопром"
В Україні може з'явитися новий бюджетний кросовер GeelyВ Україні може з'явитися новий бюджетний кросовер Geely
В Україні може з'явитись бюджетний седан Renault TaliantВ Україні може з'явитись бюджетний седан Renault Taliant
Популярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продаютьПопулярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продають
В Україні люксові автомобілі продають за ціною металобрухту, – Рахункова палатаВ Україні люксові автомобілі продають за ціною металобрухту, – Рахункова палата
В Україні можуть скасувати сертифікацію автомобілів із ЄвросоюзуВ Україні можуть скасувати сертифікацію автомобілів із Євросоюзу
В Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночіВ Україні запропонували штрафувати пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів вночі
Последние новости
Подгружаем последние новости