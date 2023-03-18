Volkswagen розробляє для Європи дешевий електромобіль

Компанія Volkswagen планує розробити та випустити на ринок компактний електромобіль, який коштуватиме менше 20 000 євро. Це буде найдоступніший автомобіль із електричною силовою установкою у Європі.

Як відомо, Volkswagen зараз інвестує величезні кошти у розробку електромобілів. І це зрозуміло, адже в Європі хочуть із 2035 року повністю заборонити продавати нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами.

У березні 2023 року компанія Volkswagen представила концепт нового електромобіля Volkswagen ID.2all, який замінить знаменитий хетбек Polo. У цього електрокара запас ходу становитиме 450 км, а розгін до 100 км/год займе 7 секунд. Очікувалося, що ID.2all буде найдоступнішим електромобілем у модельній лінійці Volkswagen – він коштуватиме 25 000 євро.

Але, виявляється, Volkswagen планує розробити і більш дешевий електрокар. Він коштуватиме менше ніж 20 000 євро. Це дуже амбітна мета. Чому? Тому що, наприклад, зараз у Європі найдоступніший електромобіль Dacia Spring коштує від 20 000 євро. Dacia Spring випускають у Китаї, а потім морем доставляють на Старий континент.

Volkswagen ID.2all

Як називатиметься ця новинка – ще не відомо. У продажу вона, мабуть, з'явиться до 2026 року. До 2026 Volkswagen планує випустити 10 оновлених або абсолютно нових електромобілів. Серед них буде оновлений Volkswagen ID.3, ID. Buzz із збільшеною колісною базою, седан ID.7, модель на основі концепту ID. 2all, компактний електричний позашляховик ID.3, а також бюджетний німецький електрокар.

Передбачається, що Volkswagen побудує свій бюджетний електромобіль на платформі EB Entry (на цій же платформі побудований і концепт ID. 2all). Це означає, що він матиме передній привід і він буде приблизно такого ж розміру, як VW Polo або навіть ще менше.

Volkswagen ID.2all

Найдоступніший електрокар компанії Volkswagen буде оснащуватися такою ж електричною силовою установкою, як і ID. 2all. Вона складається з електромотора потужністю 231 к.с. та батареї на 57 кВтг. Запас ходу складає 450 км (за тестовим циклом WLTP).

Volkswagen ID.2all

Зараз розробляти та випускати компактні електромобілі в Європі економічно не вигідно. Вони не можуть бути дешевими для покупців. Так за рахунок чого Volkswagen планує запропонувати покупцям в Європі електромобіль, який коштуватиме менше 20 000 євро? Насамперед, за рахунок використання в ньому літій-залізо-фосфатної батареї.

Раніше стало відомо, що VW Golf матиме електричну версію.