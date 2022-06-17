На всю Украину было два таких: Дмитрий Комаров решил продать редкий спортивный автомобиль

17 июня Дмитрию Комарову исполнилось 39 лет. По случаю дня рождения украинский телеведущий и путешественник решил провести аукцион, на который выставил свою любимую "игрушку" - двухдверный спортивный автомобиль Chrysler Crossfire.

"Хочу использовать эту дату с пользой для Украины", - объяснил он свое решение отдать всю сумму от продажи авто на благотворительность, информирует Апостроф .

В Instagram Дмитрий рассказал, что купил спорткар спонтанно, удовлетворив давнюю мечту о "спортивной купешке".

"До начала войны, в мирном 2013-м, я продал старую машину и положил деньги в банк, т.к. через неделю улетал в Индонезию. Не собирался покупать другую, но рука тянулась к объявлениям. Наткнулся на Сhrysler Сrossfire и удивился, что не знал о таком. Дальше – обзоры и объявления. На всю Украину было две таких, одна из которых - 2006 года, с пробегом 11 000", - написал он.

Мужчина по телефону ответил, что обслуживает гараж человека, у которого 20-30 машин. Когда-то он купил Chrysler Crossfire для "поездок выходного дня в ресторан", но с тех пор не использовал. Так Комаров решился на приобретение, и с тех пор придумал в авто много сюжетов для шоу "Мир наизнанку".

"Я схожу в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену. Если будет желающий купить конфиденциально – схожу с представителем. Вся сумма – на помощь Украине. Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично", - пообещал ведущий.?

Результаты аукциона Дмитрий Комаров объявит 27 июня. Он не устанавливал минимальной цены, поскольку уверен, что "нужна цифра сама придет".

"Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше, - призвал он. - Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу".