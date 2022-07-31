Автомобильный парк ВСУ пополнился очень необычной машиной

Харьковский блогер Евгений Зуб передал на нужды ВСУ свой лимузин. Перед отправкой на фронт он его перекрасил из белого цвета в хаки и установил номерной знак «ХАЙП».

Блогер не уточнил какому именно подразделению достанется этот премиальный автомобиль, пишет «Автоцентр». Он лишь отметил, что украинские бойцы будут «чисто на стиле», ведь салон машины упрощать не стали и он по-прежнему отделан кожей с принтом Louis Vuitton. Также сохранена полная комплектация.

Это будет первый боевой лимузин в автопарке украинской армии. Из-за своей неуклюжести машина вряд ли пригодится на передовой. Скорее всего ей найдут применение в другой области. В любом случае, выглядит она потрясающе.





Интересные новости
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомоБіля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
У Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євроУ Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євро
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларівCitroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркуванняМешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркування
Поліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіляПоліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіля
Подвійно інвалід? У Києві "героїня парковки" залишила авто у найнесподіванішому місці, фотоПодвійно інвалід? У Києві "героїня парковки" залишила авто у найнесподіванішому місці, фото
Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грнВодій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн
Киевлянам напомнили о платной парковке и предупредили об эвакуации неправильно припаркованных автоКиевлянам напомнили о платной парковке и предупредили об эвакуации неправильно припаркованных авто
Киевлян призвали не нарушать ПДД и парковкиКиевлян призвали не нарушать ПДД и парковки
Оставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фотоОставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фото
В Дубае автомобильный номер продали за 10 млн долларов: что происходитВ Дубае автомобильный номер продали за 10 млн долларов: что происходит
Парковка в Киеве на время войны бесплатная — КличкоПарковка в Киеве на время войны бесплатная — Кличко
Swincar: очень странный электромобиль для самого лютого бездорожья
Последние новости
Подгружаем последние новости