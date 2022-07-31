2022-07-31
Автомобильный парк ВСУ пополнился очень необычной машиной
Харьковский блогер Евгений Зуб передал на нужды ВСУ свой лимузин. Перед отправкой на фронт он его перекрасил из белого цвета в хаки и установил номерной знак «ХАЙП».
Блогер не уточнил какому именно подразделению достанется этот премиальный автомобиль, пишет
Это будет первый боевой лимузин в автопарке украинской армии. Из-за своей неуклюжести машина вряд ли пригодится на передовой. Скорее всего ей найдут применение в другой области. В любом случае, выглядит она потрясающе.