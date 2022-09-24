Для початку попередження: у Києві почали ловити злісних "героїв парковки"

У Києві існує дві найбільші проблеми для автомобілістів: затори й парковки. Деякі водії намагаються об'їхати затори хитрим шляхом, тоді як інші паркують свої авто в неналежних місцях і стають "героями парковки", інформує Апостроф.

Про одного з таких "героїв" написали в телеграм-каналі "Великий Київ".

У столиці в парку "Орлятко" поблизу вулиці Василенка в Солом'янському районі невідомий водій вирішив припаркуватися на зеленій зоні. Таке нахабство не змогли залишити без уваги працівники "Зеленбуду" - вони написали водію попередження й прикріпили його до лобового скла.

Якщо ж водій авто не відреагує на попередження, то матеріали про порушення правил паркування будуть направлені у правоохоронні органи.


Ліза Бровко, Апостроф





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