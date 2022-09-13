У центрі Києва "герой паркування" заблокував рух тролейбусів та поплатився: фото

До столиці вже повернулася "добірна гидота", яка не шукатиме паркінг, а кине свою автівку просто посеред дороги, хоча необхідність плати за паркування на майданчиках комунального підприємства "Київтранспарксервіс" тимчасово скасовано.

Про це у Фейсбуці написав український журналіст Костянтин Андріюк, який зафіксував чергового "героя парковки", що своїм "коритом" заблокував рух маршрутного міського транспорту, інформує Апостроф.

Власник "Тойота Ауріс" кинув авто на смузі у Шевченківському районі, через що громадський транспорт вимушений був зупинитися.

Випадково цю ситуацію побачили працівники ДСНС, які прийшли на допомогу й виштовхали тролейбус з "пастки".

"Японця"-порушника тим часом повантажили на евакуатор.

"Про який порядок, розвиток і європейські цінності ми можемо говорити?", - дивується Костянтин Андріюк, адже ці люди першими плескали в долоні, коли минулого року зупиняли роботу евакуаторів.


Олексій Руденко, Апостроф





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