Автопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздить

Автомобільні експерти склали перелік автомобілів, на яких їздять лідери держав, - примітно, що деякі машини навіть оснащені хімзахитом. Президент США Джо Байден є справжнім автолюбителем, його батько був керуючим автосалонами у Делавері.

Про це розповідає Lifestyle Аsia, інформує Апостроф.

Першою машиною Джо Байдена був Studebaker 1951 випуску. Свого часу його називали "автомобіль з куленепробивним носом" через унікальний дизайн решітки радіатора.

Потім він мав кабріолет Plymouth Cranbrook Convertible 1952 року. Це був консервативно оформлений, наднизький для свого часу автомобіль.

Згодом майбутній глава США пересів на Mercedes-Benz 190SL. Наразі складно встановити, моделлю якого року він володів, вони варіюються між 1955-1963 роками з великими покращеннями, внесеними до кожної моделі. Він був оснащений 1,9-літровим рядним чотирициліндровим двигуном потужністю 104 кінських сили.

Однак найближчим його серцю є Chevrolet Corvette 1967 року. Він елегантний і оснащений двигуном V8 потужністю 350 кінських сил. Кабріолет був весільним подарунком Джо Байдену від його батька у серпні 1967 року і досі стоїть у його гаражі.

Наразі лідер США їздить на The Beast. Машину створювали для попереднього президента США Дональда Трампа. Вікна мають п'ять шарів скла та полікарбонату і можуть витримати найсильніші кульові постріли. На авто стоять армійські броньовані шини, а двері оснащені захистом від вибуху, щоб витримати пряме влучення РПГ.


Олена Руденко, Апостроф





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