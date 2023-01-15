Hyundai представили e-Corner – систему, упрощающую парковку авто

На выставке CES в этом году Hyundai Motor продемонстрировала систему e-Corner, которая позволяет выполнять нестандартные задачи на дороге и парковке, в том числе движение в режиме краба, разворот по фиксированной передней или задней оси и т.д. Судя по фото и видео, с такой системой параллельная парковка для многих перестанет быть проблемой.

Эта система разработана специально для гибридных автомобилей, электромобилей и машин на новых топливных элементах. В ней используют четыре «колеса-мотора», руль с электронным управлением и электронные амортизаторы, интегрированные в каждое колесо, полностью отличающееся от традиционного шасси. Каждое колесо может ускоряться, тормозить и управлять независимо. Система полного привода выйдет на новый уровень.

Система может быть адаптирована к разным транспортным средствам — от компактных среднеразмерных автомобилей до внедорожников. Однако разработчики предупреждают, что в небольших автомобилях это может привести к банальной нехватке места внутри машины. Разработка была создана силами подразделения Hyundai mobis.

Система, безусловно, интересная и полезная, но вот ремонт настолько сложной подвески наверняка будет стоить немалых денег.