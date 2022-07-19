В Украине появился новый бронеавтомобиль - на что он способен

Украина продолжает регулярно получать помощь от союзников из разных уголков мира. В том числе, прибывают и бронеавтомобили из Великобритании, которые обещал передать Украине Борис Джонсон. Относительно недавно Украина получила очередную партию бронемашин, среди которых заметили уникальный автомобиль Wolfhaund, о котором мы сегодня и поговорим. Bigmir рассказал об особенностях этого авто, а также его цене и характеристиках.

Бронемашина Wolfhound — важные характеристики

Бронемашины Wolfhound, которые передали украинским военным, имеют на вооружении крупнокалиберные пулеметы Browning M2 калибра 12,7-мм. Эти бронированные машины идеально подходят для перевозки личного состава, доставки боеприпасов и других грузов в непосредственной близости от линии фронта.

Разговор о британских бронеавтомобилях Wolfhound следует начинать издалека, а если быть точнее, то с бронемашин Couguar, которые были разработан в ЮАР. Эти американские бронемашины, предназначались для перевозки пехоты с защитой от мин и засад. Этот автомобиль соединяет в себе интересные конструкторские решения, которые направлены на защиту экипажа, к примеру, V-образное днище, задача которого направить взрыв из-под автомобиля в разные стороны.

«Кугуары» имеют две основных вариации 4?4 и 6?6. В обеих вариантах, бронеавтомобиль предназначен для транспортировки и защиты войск и техники, в первую очередь от взрывчатки и самодельных взрывных устройств. Без преувеличения, бронеавтомобиль Coguar имеет почти рекордное количество модификаций для разных армий мира, а именно 11 вариантов.

Из информации, которая есть в открытом доступе на данный момент, Украине передадут две модификации данного бронеавтомобиля Mastiff PPV и Wolfhound.

Таким образом, Wolfhound является британской версией шестиколесного броневика Couguar HE. Данный бронеавтомобиль был доработан британской компанией NP Aerospace, которая доустановила на него свою электронику и новую броню.

Из вооружения, на автомобиль ставились пулемет 7,62-мм, 12,7мм или же 40-мм гранатомет. В то же время, на тяжелый бронеавтомобиль можно установить полноценный боевой модуль с легкой пушкой и ПТРК. Из дополнительной защиты на автомобилях Wolfhound также есть специальная кумулятивная сетка, которая позволяет защитить корпус от кумулятивных боеприпасов.

Если посмотреть на бронемашины Wolfhound и Mastiff, то спереди может сложиться впечатление, что это одно и то же авто, но это не совсем так. Эти автомобили действительно практически идентичны в плане защиты и вооружения если смотреть на них спереди, а вот сзади у них имеются серьезные различия. Если бронемашины Mastiff имеют полностью бронированный кузов типа фургон, то у бронемашин Wolfhound сзади есть особая открытая платформа, что делает его более многоцелевым автомобилем.

Цена броневика Wolfhound

Ценник непосредственно на бронеавтомобиль Wolfhound найти в открытом доступе не удалось, так как автомобиль является достаточно специфическим. В то же время, есть данные об ориентировочной стоимости Couguar HE которая составляет от 650 до 750 тысяч долларов.





Интересные новости
Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українецьІндекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець
Український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедіїУкраїнський літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУЦей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине устремились в новом направленииЦены на бензин, дизель и автогаз в Украине устремились в новом направлении
В Украине поменялись цены на основные виды топлива: ситуация по АЗСВ Украине поменялись цены на основные виды топлива: ситуация по АЗС
Будущий бестселлер в Украине? Toyota выпустит новый кроссовер за 14 000 долларов
До 8 гривен за литр - в Украине стремительно меняется стоимость автомобильного топливаДо 8 гривен за литр - в Украине стремительно меняется стоимость автомобильного топлива
В Украине меняют водительские права
Бензин дорожает: когда в Украине улучшится ситуация с топливом и сколько оно стоит 21 июняБензин дорожает: когда в Украине улучшится ситуация с топливом и сколько оно стоит 21 июня
Топливо в Украине: какие цены на АЗС ждут водителей в начале неделиТопливо в Украине: какие цены на АЗС ждут водителей в начале недели
Шпионы впервые показали новый внедорожник JeepШпионы впервые показали новый внедорожник Jeep
Топливо снова дорожает: свежие цены на бензин и дизель в УкраинеТопливо снова дорожает: свежие цены на бензин и дизель в Украине
Кабмин предложил отменить сертификацию автомобилей в УкраинеКабмин предложил отменить сертификацию автомобилей в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости