Новый украинский производитель наладил выпуск сразу нескольких моделей авто

Кременчугский завод «Альфатекс» начал сборку коммерческой автотехники Dayun. В производство запущены модели грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн.

В Украине, несмотря на войну, появился новый автопроизводитель. В Кременчуге стартовала сборка грузовых автомобилей китайского бренда Dayun, но выпускает их не КрАЗ, а завод коммунальной техники «Альфатекс». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook, передаёт «Фокус» .

По словам директора завода, идея наладить производство грузовых авто появилась после вступления в силу изменений к закону «О публичных закупках». Теперь государство может закупать коммунальную и специальную технику, в которой минимум 10% отечественных составляющих. В планах завода – довести локализацию до 40% к 2028 году.

На первом этапе выпустят 200 авто, причем первые 50 машинокомплектов уже прибыли из Китая. Налажена сборка нескольких разных моделей Dayun – грузоподъемностью 3,5, 6, 8, 10 и 12 тонн. Они оснащаются турбодизелями Weichai мощностью 144-184 л. с.

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На шасси монтируется различное оборудование. В Кременчуге готовят самосвалы, мусоровозы, автовышки, снегоуборочные авто и другую коммунальную и сельскохозяйственную технику. Также налажено ее обслуживание в сети СТО.