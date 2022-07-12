Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ

Дмитро Комаров у свій 39-й день народження оголосив благодійний аукціон і виставив на продаж свою рідкісну машину. Мета - допомогти ЗСУ. Не минуло й місяця, як у спортивного автомобіля Chrysler Crossfire з'явився новий власник, а у українських захисників - мільйон гривень, щоб наблизити нашу перемогу, інформує Апостроф .

"Ми з колегами переглянули сотні ставок, обдзвонили реальних претендентів, відсіяли жартівників та придумані ставки та визначили реальних претендентів на перемогу. Найбільшу суму - 1 мільйон гривень - запропонувала не конкретна людина, а компанія молодих людей з ком'юніті United Invest Team", - поділився мандрівник в Instagram.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Мою машину вирішили купити "просто так", тому що цитую: "ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть". Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку - я скоро покажу результат. Я щасливий, що кожного дня знаходжу нові приводи пишатися українцями. У кожного з нас свій фронт. І ми як ніколи єдині. І непереможні", - додав український телеведучий.



View this post on Instagram Публікація від Дмитра Комарова (@komarovmir)

Раніше Дмитро розповідав, що купив спорткар спонтанно, задовольнивши давню мрію про "спортивну купешку".

"До початку війни, у мирному 2013-му, я продав стару машину і поклав гроші в банк, тому що через тиждень відлітав до Індонезії. Не збирався купувати іншу, але рука тяглася до оголошень. Натрапив на Сhrysler Сrossfire і здивувався, що не знав про такий. Далі – огляди та оголошення. На всю Україну було дві такі, одна з яких – 2006 року, з пробігом 11 000", - написав він.

Фото: instagram.com/komarovmir