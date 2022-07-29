По Украине колесит уникальный бронированный автомобиль - что он собой представляет

На днях в центре Киева был замечен интересный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen. Машина привлекла внимание трехдверным бронированным кузовом с крупными надписями Press – Преса, пишет «Автоцентр» .

Никакой информации о компании, переделавшей машину в броневик, на кузове нет. Однако за лобовым стеклом можно заметить большую табличку с рекламой одного сайта из ОАЭ , который сдает в аренду подобные автомобили. Оказывается, это компания ASC (Automotive Security Concepts) International FZE из Дубая, которая сейчас занимается тюнингом внедорожников, в том числе и бронированием.