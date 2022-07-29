По Украине колесит уникальный бронированный автомобиль - что он собой представляет

На днях в центре Киева был замечен интересный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen. Машина привлекла внимание трехдверным бронированным кузовом с крупными надписями Press – Преса, пишет «Автоцентр».

Никакой информации о компании, переделавшей машину в броневик, на кузове нет. Однако за лобовым стеклом можно заметить большую табличку с рекламой одного сайта из ОАЭ, который сдает в аренду подобные автомобили. Оказывается, это компания ASC (Automotive Security Concepts) International FZE из Дубая, которая сейчас занимается тюнингом внедорожников, в том числе и бронированием.

Что же касается представленного Mercedes-Benz Gelandewagen, то как удалось выяснить ТопЖыр, на этой машине 1982 года выпуска приехали немецкие журналисты – Энно Ленце и Фиделис Клоер, освещающие горячие точки во многих странах – от Югославии до Ирака. К сожалению, недавно к ним добавилась и Украина. Отважные ребята прибыли к нам еще весной и уже сделали ни один репортаж с Харькова, Николаева, Днепра, Киева и Львова.





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