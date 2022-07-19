АН-225 "Мрія" це фетиш радянської промисловості, ринок не потребує таких літаків — інженер-випробувач

Відбудувати літак АН-225 "Мрію" цілком реально, якщо знайдеться інвестор, який погодиться вкласти гроші в проєкт, проте економічної доцільності відновлювати цей літак наразі немає. Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап, який випробовував АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрію".

За словами інженера-випробувача, "Мрія" — це був останній фетиш радянської промисловості.

Він наголосив, що у всі часи великою кадровою проблемою КБ Антонова був глибоко пенсійний вік усіх його перших та основних фахівців. А орієнтація на Росію свого часу добила українське авіабудування. Причому, Росія свідомо впливала на такий курс провідного авіапідприємства з України.

"Коли були пропозиції й від Boeing, і від Airbus вступати до якихось альянсів, ми сильно розчепірювали пальці й розповідали, які ми круті: «Ми великі. Ми створили Руслан та Мрію, тому всякі Boeing та Airbus нам „п'яти не лоскотали“. Я вважаю, що це все стара операція ФСБ, починаючи з 2000-х років", - наголосив Криволап.

Він також зазначив, що потреби відбудовувати "Мрію" не бачать і такі провідні світові авіабудівники як Boeing та Airbus.

"Потреби не бачить ні компанія Boeing, ні компанія Airbus. Я приєднуюсь до їхньої думки, тому що теж не бачу таких потреб ринку, які вимагають будівництва АН-225", - наголосив фахівець.

Водночас він визнав, що "Мрія" для України завжди була символом.

"Це літак, який змушує дивитися на нього, коли він приземляється, коли він злітає, коли він перебуває в аеропорту. Одразу ж зрозуміло: це Україна", - зазначив Криволап.

Якщо дивитися на це питання з такої точки зору, тоді, за його словами, єдина проблема - це знайти інвестора проєкту.

"Якщо є спонсор, інвестор, якому необхідний такий літак з іміджевою метою, або він захоче зробити там віп-казино, або туристичний кейс, — чому ні? Я намагаюся знайти економічну доцільність цього проєкту. Відновити можна. Але, знову ж таки, за наявності інвестора. Ринку для цієї машини я не бачу. І не лише я не бачу", - підкреслив він.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що в результаті повітряної атаки військ РФ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений найбільший літак у світі українського виробництва - АН-225 "Мрія". Це сталося 24 лютого. Знищення літака було названо вандалізмом світового масштабу.

Рівно за місяць ДП "Антонов" заявило про створення фонду для збору коштів для відбудови літака “Мрія”. Сума не була названа. А на сьогодні ця публікація більше недоступна.

У 2019 році будівництво другої "Мрії" оцінювалося Україною в 300-400 мільйонів доларів.