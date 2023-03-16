Український ринок вживаних авто: через рік війни в ТОПі залишається російська марка

Війна в Україні відчутно змінила ринок вживаних автомобілів. Попит на авто вдвічі зменшився порівняно з попередніми періодами. За дослідженням аналітиків на початку 2023 року українці шукають вживані авто в Інтернеті понад 700 тис. разів на місяць. Це — 8,22% усього попиту на авто.

Такі дані опублікували в компанії «СкупАвто», повідомляє ТСН .

Проте ринок вживаних автівок почав «оживати» вже у квітні 2022 року – за місяць, кількість запитів стрімко зросла до рекордних 1,8 млн пошуків на місяць. Ймовірно це пов’язано з пошуком транспорту для ТРО та ЗСУ.

«Такому попиту сприяло нульове розмитнення, яке було запроваджене від квітня по липень 2022 року. Після того, як пільговий період закінчився, попит на вживані автівки поступово знизився», — розповіли аналітики.

Які бренди шукають

Як не дивно, але навіть після року кривавої війни лідером залишаються автомобілі російської марки ВАЗ, на другому місці – Renault, третій за популярністю – Mercedes-Benz, далі слідують Toyota та Ford.

У ВАЗ за 4 роки попит знизився на 55% (з 20 тис. до 9 тис.). Це найбільше падіння попиту в абсолютному значенні. Але, найбільше за ці 4 роки втратив бренд Daewoo: – 63% (з 4,6 тис. до 1,7 тис. запитів на місяць).

Навпаки найбільший ріст серед брендів вживаних авто показали Volvo (+288%), що піднявся з 40-го місця за популярністю на 30-те.

Автівки з яких країн найчастіше шукають українці

Найчастіше українці шукають вживані авто з США . Але цей тренд поступово спадає. За чотири роки він знизився на 52% (у середньому з 90 тис. до 43 тис. пошуків на місяць).

Також за чотири роки знизився інтерес на авто з Польщі на 34% (зі 63 тис. до 41 тис. запитів на місяць). Винятком стало тимчасове зростання попиту на авто в Європі, що припало на квітень 2022 року.

«Найімовірніше це зростання було пов’язане з тим, що з Польщі можна найшвидше привезти авто через територіальну близькість та просту процедуру переоформлення», — йдеться у повідомленні.

Ще більше зниження попиту в українців відбулося щодо авто з Литви – за чотири роки кількість запитів впала на 68% (від 84 тис. до 27 тис. запитів на місяць).