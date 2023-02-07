Український авторинок у січні: у топі кросовери та SUV

У січні 2023 року в Україні продали близько 3000 нових автомобілів, що на 44% менше ніж за аналогічний місяць 2022 року, повідомив Укравтопром. До десятки найбільш популярних нових автомобілів минулого місяця увійшли практично одні тільки кросовери та позашляховики, за одним винятком.

Бестселером січня 2023 року в Україні серед нових автомобілів став Renault Duster. 177 українців минулого місяця купили собі цей бюджетний французький кросовер. До речі, щодо бюджетності. В Україні зараз Duster із бензиновим двигуном коштує від 672 600 гривень (у комплектації ZEN). Тож чи вважати його бюджетним – має вирішувати кожен покупець, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

На другому місці знаходиться позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (157), а на третьому – компактний кросовер Suzuki Vitara (152).

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 зайняв досить високе 4 місце. Це перший електромобіль у новій електричній родині ID компанії Volkswagen. На п'ятому місці ще один кросовер – KIA Sportage (123).

До десятки найбільш пулярних нових автомобілів у січні 2023 року також увійшли такі кросовери та позашляховики, як Toyota RAV4 (108), Mercedes-Benz GLE-Class (97), Hyundai Tucson (85) та BMW X5 (83). Замкнула цю десятку Toyota Corollа. Це єдиний легковий автомобіль серед кросоверів та позашляховиків у даному рейтингу.

Слід зазначити, що більшість автомобілів, проданих в Україні в січні 2023 року, було завезено з-за кордону. Лише деякі були зроблені в Україні (методом великовузлового збирання). Нараз у нашій країні лише одне підприємство випускає автомобілі – завод "Єврокар", який розташовується у Закарпатській області.

До початку повномасштабного вторгнення російських військ до України автомобілі також випускав ЗАЗ. Однак після початку війни в Запоріжжі припинили випускати легкові автомобілі.

Тим часом, у січні 2023 року українці купили 84 800 б/в автомобілів. Це на 30,7% менше ніж за аналогічний місяць 2022 року. У січні 2023 року в Україну ввезли 12 600 вживаних автомобілів, що на 61,1% менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо за які автомобілі у 2023 році українці мають заплатити транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. Це так званий "податок на розкіш", який мають сплачувати власники преміальних машин, якщо їх вік не перевищує 5 років.