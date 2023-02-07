Український авторинок у січні: у топі кросовери та SUV

У січні 2023 року в Україні продали близько 3000 нових автомобілів, що на 44% менше ніж за аналогічний місяць 2022 року, повідомив Укравтопром. До десятки найбільш популярних нових автомобілів минулого місяця увійшли практично одні тільки кросовери та позашляховики, за одним винятком.

Український авторинок у січні: у топі кросовери та SUV

Бестселером січня 2023 року в Україні серед нових автомобілів став Renault Duster. 177 українців минулого місяця купили собі цей бюджетний французький кросовер. До речі, щодо бюджетності. В Україні зараз Duster із бензиновим двигуном коштує від 672 600 гривень (у комплектації ZEN). Тож чи вважати його бюджетним – має вирішувати кожен покупець, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

На другому місці знаходиться позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (157), а на третьому – компактний кросовер Suzuki Vitara (152).

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 зайняв досить високе 4 місце. Це перший електромобіль у новій електричній родині ID компанії Volkswagen. На п'ятому місці ще один кросовер – KIA Sportage (123).

До десятки найбільш пулярних нових автомобілів у січні 2023 року також увійшли такі кросовери та позашляховики, як Toyota RAV4 (108), Mercedes-Benz GLE-Class (97), Hyundai Tucson (85) та BMW X5 (83). Замкнула цю десятку Toyota Corollа. Це єдиний легковий автомобіль серед кросоверів та позашляховиків у даному рейтингу.

Український авторинок у січні: у топі кросовери та SUV

Слід зазначити, що більшість автомобілів, проданих в Україні в січні 2023 року, було завезено з-за кордону. Лише деякі були зроблені в Україні (методом великовузлового збирання). Нараз у нашій країні лише одне підприємство випускає автомобілі – завод "Єврокар", який розташовується у Закарпатській області.

До початку повномасштабного вторгнення російських військ до України автомобілі також випускав ЗАЗ. Однак після початку війни в Запоріжжі припинили випускати легкові автомобілі.

Тим часом, у січні 2023 року українці купили 84 800 б/в автомобілів. Це на 30,7% менше ніж за аналогічний місяць 2022 року. У січні 2023 року в Україну ввезли 12 600 вживаних автомобілів, що на 61,1% менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо за які автомобілі у 2023 році українці мають заплатити транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. Це так званий "податок на розкіш", який мають сплачувати власники преміальних машин, якщо їх вік не перевищує 5 років.


Максимов Віталій, Тудей





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