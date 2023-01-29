Український криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський"

Українські полярники отримали потрібні їм вантажі.

Український криголам
© Одеська ОДА

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський". Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Відомо, що "Ноосфера" доправила до станції важливі вантажі та команду українських технічних фахівців, що будуть працювати в Антарктиді впродовж 2023 року.

У найближчі кілька місяців фахівці, які прибули на криголамі, займуться ремонтом станції "Академік Вернадський", щоб підготувати її до наступної зими.

"Для нас прихід "Ноосфери" – це дуже радісна подія, адже це можливість нарешті побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А ще це початок дуже відповідальної роботи – великого ремонту на нашій улюбленій станції", – розповів Юрій Отруба, керівник 27-ї Української антарктичної експедиції.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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