Український криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський"

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський". Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі .

Відомо, що "Ноосфера" доправила до станції важливі вантажі та команду українських технічних фахівців, що будуть працювати в Антарктиді впродовж 2023 року.

У найближчі кілька місяців фахівці, які прибули на криголамі, займуться ремонтом станції "Академік Вернадський", щоб підготувати її до наступної зими.