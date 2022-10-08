Український автомобіль підірвався на протитанковій міні - що від нього лишилося

«Українська бронетехніка» оприлюднила фото броньованого автомобіля «Новатор», який підірвався на протитанковій міні (8 кг тротила) під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє AUTO-Consulting , в цей час в ньому перебувало 4 бійців, але всі вони залишилися неушкодженними і не отримали поранень.

«А цей «Новатор» ми відновимо», — написали на сторінці «Української бронетехніки». Головне, що люди не постраждали.

За словами військових, це була протитанкова міна. Отже, бронемашина витримала підрив 8 кг тротилу, що свідчить про значно вищий клас захисту, ніж заявлено.

Ми про це казали, ще до початку війни. На що здатен «Новатор» — дивіться у цьому відео: