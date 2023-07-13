Український мільярдер купив суперкар Bugatti Bolide за $4,6 млн

Український мільярдер Михайло Романенко купив за $4,6 млн суперкар Bugatti Bolide, повідомив сайт ТопЖир. Це один із найдорожчих автомобілів у світі.

Офіційна прем'єра Bugatti Bolide відбулася у 2020 році. Його довжина складає 4756 мм, ширина – 1998 мм, висота – 995 мм, а колісна база – 2750 мм. Важить цей суперкар 1450 кг. У ньому широко використовується карбон.

Bolide оснащується 8,0-літровим турбо двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає всього 2,17 секунд, до 200 км/год – 4,36 секунд, до 300 км/год – 7,37 секунд, до 400 км/год – 12,08 секунд, а до 500 км /год - 20,16 секунд.

Максимальна швидкість – понад 500 км/год. Це, мабуть, найшвидший автомобіль у світі. При швидкості 500 км/год він завдяки карбоново-керамічним гальмам діаметром 390 мм зупиняється за 33,62 секунди.

Цей суперкар отримав передові технології та різноманітне обладнання. Наприклад, він має шеститочкові ремені безпеки, автоматичну систему пожежогасіння, гоночну систему захисту шиї та голови. Загалом у нього повний набір систем безпеки, створених за правилами Міжнародної автомобільної федерації.

Bugatti планує побудувати лише 40 суперкарів Bugatti Bolide. Незважаючи на те, що це дуже дорогий автомобіль, інтерес з боку покупців до нього дуже великий. Тепер один із французьких суперкарів їздитиме українськими дорогами.

За даними ЗМІ, 35-річний Михайло Романенко заробив капітал на криптавалюті. Він очолює Danvel Group, яка входить до найбільших компаній світу з торгівлі на фінансових ринках. Ця фінансова група спеціалізується на довірчому управлінні активами приватних інвесторів та венчурних фондів.

Слід зазначити, що у гаражі Михайла Романенка є вже кілька суперкарів. Наприклад, він володіє гіперкаром Bugatti Centodieci, який коштує 10 млн доларів. Французи випустили лише 10 таких машин. Один Centodieci купив, до речі, знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду. Ці гіперкари було розпродано за кілька годин.

Bugatti Centodieci оснащується форсованим до 1600 к.с. восьмилітровим двигуном W16 з альтернативною системою охолодження. Розгін до 100 км/год займає 2,4 секунди за максимальної швидкості 380 км/год.

Нагадаємо, раніше український бокесер Олександр Усік показав свій новий суперкар, який коштує 5 млн гривень. Це німецький заряджений спортивний кросовер Ауді RS Q8, який компанія Ауді випускає з 2018 року.