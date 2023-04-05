У покинутому гаражі знайшли раритетний суперкар Ferrari за $500 000

У покинутому гаражі знайшли раритетний суперкар Ferrari за $500 000
Раритетний суперкар Ferrari за $500 000 понад 40 років простояв у старому гаражі. Італійський суперкар оснащений 240-сильним V12 і здатний розвинути 243 км/год.
Пише сайт Хайзер.

В американському місті Лафейєт виявили рідкісний Ferrari 250 GTE 2+2 1962 року. Вінтажний суперкар не виїжджав на дороги понад 40 років.

Про знахідку розповів на своєму Youtube каналі відомий реставратор ретро-авто Денніс Коллінз.

Відомо, що пробіг авто становить близько 94 000 км. Суперкар оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 240 л. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8 секунд і розвиває 243 км/год.

Щоправда, двигун Ferrari вже не рідний, але замінений аналогічним двигуном.

Вдалося встановити навіть історію авто. З'ясувалося, що у 1982 році мешканець Лафейєтта вирішив купити Ferrari 250 GTE 2+2 своїй дружині – це був подарунок на Різдво.

На той час машина була в ідеальному стані, проте американці не підійшла. Справа в тому, що жінка була невисокого зросту (153 см) і за кермом суперкара відчувала дискомфорт - їй доводилося постійно тягнутися ногами до педалей.

Суперкар Ferrari 250 1962 поставили в гараж, де він і простояв до наших днів. Стан автомобіля досить непоганий, хоча його лакофарбове покриття місцями сколоте, а на кермі пошкоджено дерев'яне оздоблення.


Тарас Галушко, politeka.net





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