“Капсула часу“: у гаражі знайшли майже нову Mazda RX-7 1994 року

На каналі WD Detailing сервісу YouTube розмістили відео, в якому показаний спорткар Mazda RX-7 1994 випуску. Він 23 роки простояв у гаражі. За весь цей час він проїхав лише близько 14 000 км.

Mazda RX-7 зараз є, мабуть, найвідомішим автомобілем компанії Mazda. Його випускали з 1978 до 2002 року. За цей час японці встигли зробити понад 800 тисяч екземплярів цієї моделі. Mazda досі випускає нові деталі та компоненти для тих автомобілістів, котрі хочуть відновити RX-7. Але, звичайно, краще знайти оригінальну модель з невеликим пробігом...

Такі автомобільні "капсули часу" іноді трапляються. Одну з таких машин показали на каналі WD Detailing сервісу YouTube. Ця Mazda RX-7 1994 випуску стояла в гаражі з 1999 року. У неї все оригінально. Власник цього RX-7 злякався великих швидкостей, тому залишив його в гаражі.

Mazda RX-7 потребувала хорошого миття та чищення. Після всіх процедур вийшов майже новий RX-7. Якщо ви помітили, що він має іржаві гальмівні диски, то не звертайте на це увагу. Іржа відразу зникне, коли під час руху включиться в роботу гальмівна система.

Нагадаємо, раніше в Україні в гаражі знайшли седан Toyota Camry 2007 року випуску з пробігом 28 кілометрів.