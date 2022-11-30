Авторинок України: Топ-10 найдорожчих та найдешевших авто

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали дані оголошень з продажу автомобілів за осінь 2022 року та склали топ-10 моделей авто з найнижчою та найвищою середніми цінами.

Фото: avtoclassika.com

До уваги брали лише масові автомобілі, кількість оголошень продажу яких складала не менше 50. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі ультра дорогих чи супер дешевих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.

Топ-10 найдешевших авто в Україні

За підсумками осені, найдешевшим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» ЗАЗ-968, із середньою ціною $350 та середнім віком 35,3 року.

Друге місце зайняв Москвич 2140 (середня ціна $400, середній вік 39,1 року), а третє — ще один Москвич, 412, із середнім віком 37,5 року.

Середня ціна такого авто восени 2022 року зафіксована на рівні $400.

Загалом десятка найдешевших авто осені 2022 року за середньою ціною виглядає так:

ЗАЗ 968 — середня ціна $350, середній вік 35,3 року

Москвич / АЗЛК 412 — $400, 37,5 року

Москвич / АЗЛК 2140 — $400, 39,1 року

ИЖ 2125 — $474, 36,3 року

ВАЗ 2101 — $550, 42,3 року

ИЖ 2715 — $564, 31,6 року

ВАЗ 2102 — $600, 41,9 року

ЗАЗ 965 — $611, 52,2 року

Москвич / АЗЛК 2141 — $619, 31 рік

ВАЗ 2103 — $644, 42,9 року

Примітно, що вік усіх автомобілів найнижчого цінового сегмента в Україні зафіксований на рівні понад 30 років.

Наймолодшим виявився Москвич 2141 (31 рік), а найстаршим — ЗАЗ 965 (середній вік 52,2 року).

Топ-10 найдорожчих авто в Україні

Найдорожчою моделлю серед вживаних автомобілів на ринку виявися BMW X7. Його середня ціна склала $93, за авто середнім віком 2,2 року.

На другому місці опинився Audi Q8 (середня ціна $74 500, середній вік 2,7 року), а на третьому — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 року).

Загалом десятка найдорожчих авто осені 2022 року за середньою ціною виглядає так:

BMW X7 — середня ціна $93 999, середній вік 2,2 року

Audi Q8 — $74 500, 2,7 року

Audi E-Tron — $67 000, 1,9 року

Land Rover Range Rover Velar — $62 500, 3 роки

Mercedes-Benz GLS-Class — $59 500, 3,5 року

Tesla Model Y — $58 000, 1,1 року

Tesla Model X — $57 000, 4,5 року

Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 року

Mercedes-Benz GLE-CLass — $53 750, 4 роки

Porsche Macan — $46 450, 4,8 року

У переліку найдорожчих авто опинилися в основному елітні авто віком до 5 років. Наймолодшою стала Tesla Model Y із середнім віком 1,1 року, а найстарішим — Mercedes-Benz G-Class (середній вік 11,5 року).