Bentley повідомив про рекордний продаж авто класу люкс у 2022 році

Британський виробник люксових автомобілів Bentley повідомив про рекордні продажі автомобілів у 2022 році. При цьому високий попит компенсував падіння на 9% у Китаї, спричинене карантином, пов’язаним з коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Bentley повідомив про рекордний продаж авто класу люкс у 2022 році
Фото: pixabay.com

Деталі

Протягом 2022 року компанія Bentley продала 15 автомобілі, що на 4% більше, ніж у 2021 році, який сам по собі став знаменним роком для автовиробника.

«У рік, який був ще одним непередбачуваним, бізнес подолав значні зустрічні вітри та продемонстрував велику стійкість, щоб забезпечити третій рік поспіль рекордні продажі», — заявив генеральний директор Bentley Адріан Холлмарк.

Компанія повідомила про зростання продажів на всіх регіональних ринках, крім Китаю. Але в Північній і Південній Америці, найбільшому ринку Bentley, продажі зростали лише помірними темпами, менш ніж на 1%.

Найбільш популярна модель Bentley

Розкішний позашляховик Bentayga, стартова ціна якого становить близько 150 000 фунтів стерлінгів ($180 000), залишався найбільш продаваною моделлю Bentley у 2022 році, на нього припало 42% продажів автомобілів компанії.

Bentley все більше зосереджується на персоналізації, починаючи від шкіри, зшитої вручну, і закінчуючи різноманітною обробкою від волоського горіха до деревини коа або навіть 5000-річної деревини, виловленої з низинних болотних угідь Англії.

Це підвищило середню ціну продажу Bentley майже на 30% — до 220 000 євро ($236 500) за авто у 2022 році зі 170 000 євро у 2018 році.





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