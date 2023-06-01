Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі — "Укравтопром"

Українці віддають перевагу авто японської марки Toyota.

За травень поточного року українці купили понад 5,1 тис. нових легкових авто – це вдвічі більше, ніж на рік раніше. Але, порівняно з попереднім місяцем, споживча активність майже не змінилася, повідомляє "Укравтопром", інформує ZN.ua .

Водночас, якщо порівнювати з кількістю угод у травні довоєнного 2021 року, то попит на нові легковики зменшився на 39%.

Найчастіше минулого місяця українці купували авто японської марки Toyota. До першої п'ятірки найпопулярніших брендів травня увійшли:

Toyota – 861 од.;

Renault - 501 од.;

Volkswagen - 446 од.;

Hyundai - 347 од.;

BMW – 344 од.

Бестселером місяця на ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупці.