2023-06-01
Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі — "Укравтопром"
Українці віддають перевагу авто японської марки Toyota.
За травень поточного року українці купили понад 5,1 тис. нових легкових авто – це вдвічі більше, ніж на рік раніше. Але, порівняно з попереднім місяцем, споживча активність майже не змінилася,
Водночас, якщо порівнювати з кількістю угод у травні довоєнного 2021 року, то попит на нові легковики зменшився на 39%.
Найчастіше минулого місяця українці купували авто японської марки Toyota. До першої п'ятірки найпопулярніших брендів травня увійшли:
- Toyota – 861 од.;
- Renault - 501 од.;
- Volkswagen - 446 од.;
- Hyundai - 347 од.;
- BMW – 344 од.
Бестселером місяця на ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупці.
Олена Середа, ZN.ua