Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі — "Укравтопром"

Українці віддають перевагу авто японської марки Toyota.

За травень поточного року українці купили понад 5,1 тис. нових легкових авто – це вдвічі більше, ніж на рік раніше. Але, порівняно з попереднім місяцем, споживча активність майже не змінилася, повідомляє "Укравтопром", інформує ZN.ua.

Попит на нові легкові авто в Україні зріс удвічі —

Водночас, якщо порівнювати з кількістю угод у травні довоєнного 2021 року, то попит на нові легковики зменшився на 39%.

Найчастіше минулого місяця українці купували авто японської марки Toyota. До першої п'ятірки найпопулярніших брендів травня увійшли:

  • Toyota – 861 од.;
  • Renault - 501 од.;
  • Volkswagen - 446 од.;
  • Hyundai - 347 од.;
  • BMW – 344 од.

Бестселером місяця на ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупці.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Обухові мотоцикліст в'їхав у людей на переході. Є постраждаліВ Обухові мотоцикліст в'їхав у людей на переході. Є постраждалі
Техогляд авто: що змінилося для автовласниківТехогляд авто: що змінилося для автовласників
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
У Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізувалиУ Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізували
Блок рекламы


Похожие новости
Українці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагуУкраїнці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагу
В Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські праваВ Україні з 1 червня почали по-новому приймати іспити на водійські права
В Україні планують впровадити через "Дію" онлайн-сервіс із перереєстрації автоВ Україні планують впровадити через "Дію" онлайн-сервіс із перереєстрації авто
Техогляд авто: що змінилося для автовласниківТехогляд авто: що змінилося для автовласників
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
Ізраїль отримав новітні бронетранспортери EitanІзраїль отримав новітні бронетранспортери Eitan
У Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізувалиУ Києві на Осокорках автомобіль наїхав на коляску з немовлям, дитину госпіталізували
Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідкаРосія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідка
Київ отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністюКиїв отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністю
Последние новости
Подгружаем последние новости