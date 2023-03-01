У Києві з 1 березня вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті для однієї категорії пасажирів

У Києві ухвалили рішення підвищити з 1 березня вартість проїзду у громадському транспорті. Подорожчання торкнеться однієї категорії пасажирів.

У Києві з 1 березня вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті для однієї категорії пасажирів

Йдеться про школярів. Столична влада повідомила про подорожчання вартості виготовлення електронного учнівського квитка, який дає право учням безкоштовно користуватися громадським транспортом. На офіційному порталі міста наголосили, що батькам потрібно буде заплатити не 50, а 100 грн. Підвищення ціни пов'язане із подорожчанням матеріалів.

За даними КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", більше половини київських школярів уже отримали електронні квитки. Йдеться близько 150 тисяч проїзних. На стадії оформлення ще 2500 тисяч квитків.

Раніше повідомлялося, що електронний учнівський квиток до кінця лютого можна було замовити за старою ціною. Це можна зробити, зареєструвавшись у системі цифрових сервісів Києва за адресою: https://scard.kyivcity.gov.ua/. В особистому кабінеті необхідно вказати дані про дитину та додати її картку до свого облікового запису. Там також можна прикріпити чи замінити фото.

Потім слід сформувати замовлення електронного носія проїзного та отримати рахунок на онлайн-оплату або через банк. Після цього заявку відправлять на модерацію до навчального закладу. Квиток після перевірки інформації надішлють на виробництво. Електронний проїзний дитина зможе отримати у Києві через місяць у школі.

У Києві з 1 березня вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті для однієї категорії пасажирів

Зазначено, що електронне управління прискорює та спрощує отримання послуг жителям Києва. Електронний квиток діятиме до закінчення навчання у школі.

Раніше про підвищення цін на проїзд у пасажирських поїздах повідомили в Укрзалізниці.


Ловіцька Леся, Тудей





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