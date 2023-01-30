Бельгія передасть для ВСУ броньовики IVECO Lynx: що це за машина

Бельгія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні 80 бронеавтомобілів IVECO Lynx. Про це повідомив бельгійський прем’єр-міністр Олександр де Кро.

За його словами, загальна вартість нового пакету військової допомоги Україні від Бельгії становить 92 млн євро. Україна отримає від бельгійської сторони не лише бронеавтомобілі IVECO Lynx, а й 150 армійських вантажівок Volvo.

Ще в 2014 році після початку російської агресії стало відомо, що Італія передасть Україні 90 бронеавтомобілів IVECO LMV M65 (Lynx). Але чи надійшли вони після цього на озброєння у ЗСУ – не відомо.

Тим часом, багато хто вважає, що LMV M65 - це один з найкращих бронеавтомобілів сімейства MRAP. У стандартній версії він важить 4,855 тонн, у версії RPK – 6,212 тонн, а версії SPS – 6,383 тонни. Вони один від одного відрізняються переважно бронюванням.

IVECO Lynx – армійський броньований автомобіль, розроблений на початку 2000-х років італійською корпорацією IVECO. Його головне завдання – доставка піхоти до поля бою. Він оснащується турбодизельним двигуном потужністю 185 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість сягає 130 км/год. Запас ходу – 500 км. Цей броньовик здатний подолати брід глибиною до 0,85 метра та стінки висотою до 0,5 метра.

Броня Iveco LMV забезпечує захист від вогню стрілецької зброї калібру до 7,62 мм, СВУ (саморобний вибуховий пристрій) та інженерних мін. Якщо встановлені навісні модулі пасивної броні, тоді екіпажу і десанту не страшні кулі великокаліберних кулеметів. Можна встановити кулемет чи гранатомет.

На даний момент бронеавтомобілі Lynx стоять на озброєння кількох країн. Наприклад, Італії, Іспанії, Бельгії, Норвегії. Бельгійська армія у 2019 році ухвалила рішення до 2026 року зняти з озброєння бронеавтомобілі IVECO Lynx (на той момент у Бельгії було 437 броньовиків Lynx). Натомість купують машини Command and Liaison Vehicles (CLV).

Слід зазначити, що IVECO Lynx прийняли на озброєнні армії Бельгії у 2007 році. Чому ж бельгійці так швидко відмовилися від них? Справа в тому, що у деяких броньовиків версії Lynx RPK через додаткову броню (що призвело до збільшення ваги) у кузові були виявлені тріщини. Зрозуміло, що такі броньовики в Україну не поставлятимуть. Усі Lynx, які Бельгія передасть українській армії, будуть у бойовому стані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від Польщі 60 танків PT-91 Twardy.