Бельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомоги

Машини рятуватимуть життя військових та мирних жителів у прифронтових зонах, інформує ZN.ua.

Бельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомоги
© Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium/Facebook

Бельгія, яка напередодні визнала Голодомор геноцидом українського народу, заявила, що передасть нашій державі 14 броньованих машин швидкої допомоги. Про це посольство Україні у королівстві Бельгія повідомило у своєму Facebook.

"Уже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію - рятуватимуть життя наших захисників, які боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", — зазначили у заяві.

У ньому уточнюється, що акцію було реалізовано в рамках ініціативи "Ukraine is calling", організованої Громадою українців у Люксембурзі LUkraine asbl, і підтриманої посольством України в Бельгії та Люксембурзі.

Метою зазначеної ініціативи став збір 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

"Висловлюємо велику подяку Міністерству оборони Люксембургу, зокрема віцепрем'єр-міністру — міністру оборони Люксембургу пану Франсуа Баушу, начальнику Генерального штабу Стіву Туллу та заступнику голови компанії Venari Group Оліверу Норту. Окреме дякую президенту LUkraine пану Миколі Жарову, віцепрезиденту LUkraine Інні Яременко, а також усій команді LUkraine", - зазначили в дипвідомстві.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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