Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не все

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги для України. Туди додали сотні автомобілів, додаткові мостові системи та навантажувачі. Про це сказано на сайті уряду ФРН .

Зокрема німецький уряд вирішив передати Україні 500 автомобілів для патрулювання кордону, 22 з яких уже прибули до України.

Також німці нададуть ще 10 додаткових важких та середніх мостових систем. Раніше вони надали сім аналогічних систем. Окрім того, у переліку оголошеної допомоги два навантажувачі.