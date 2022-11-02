2022-11-02
Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не все
Також німці нададуть додаткові мостові системи та навантажувачі, інформує
© unsplash/christianlue
Німецький уряд оновив перелік військової допомоги для України. Туди додали сотні автомобілів, додаткові мостові системи та навантажувачі. Про це сказано на сайті
Зокрема німецький уряд вирішив передати Україні 500 автомобілів для патрулювання кордону, 22 з яких уже прибули до України.
Також німці нададуть ще 10 додаткових важких та середніх мостових систем. Раніше вони надали сім аналогічних систем. Окрім того, у переліку оголошеної допомоги два навантажувачі.
Юлія Лавришин, ZN.ua