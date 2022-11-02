Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не все

Також німці нададуть додаткові мостові системи та навантажувачі, інформує ZN.ua.

Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не все
© unsplash/christianlue

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги для України. Туди додали сотні автомобілів, додаткові мостові системи та навантажувачі. Про це сказано на сайті уряду ФРН.

Зокрема німецький уряд вирішив передати Україні 500 автомобілів для патрулювання кордону, 22 з яких уже прибули до України.

Також німці нададуть ще 10 додаткових важких та середніх мостових систем. Раніше вони надали сім аналогічних систем. Окрім того, у переліку оголошеної допомоги два навантажувачі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Експерт порадив українським водіям оновити запаси паливаЕксперт порадив українським водіям оновити запаси палива
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на автогаз на АЗС зросли за місяць майже на 10%Ціни на автогаз на АЗС зросли за місяць майже на 10%
Ціни на пальне в Україні стрімко піднімаються: як змінилися за місяцьЦіни на пальне в Україні стрімко піднімаються: як змінилися за місяць
У Євросоюзі заборонили нові автомобілі з ДВС: названо терміниУ Євросоюзі заборонили нові автомобілі з ДВС: названо терміни
На аукціон виставили дуже рідкісний Ferrari - авто оцінюють у $2 млн: фото раритетуНа аукціон виставили дуже рідкісний Ferrari - авто оцінюють у $2 млн: фото раритету
Які автомобілі українці найбільше купують до 3 тисяч доларівЯкі автомобілі українці найбільше купують до 3 тисяч доларів
Авто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в УкраїніАвто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в Україні
В Україні може з'явитися новий штраф для пішоходівВ Україні може з'явитися новий штраф для пішоходів
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
В Україні створили монструозний 6-колісний автомобіль
Які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларівЯкі авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
Последние новости
Подгружаем последние новости