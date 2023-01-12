Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусів
Про це стало відомо після зустрічі Кличка з мерами чотирьох столиць Європейського Союзу, інформує
Влада польської столиці планує відправити Києву 60 вагонів метро, а головне місто Словаччини – передати 25 міських автобусів. Про це
Під час заходу Кличко підписав листа з Тшасковським, який закріпив наміри столиць України та Польщі щодо співробітництва між їхніми метрополітенами. У межах цієї угоди й було оголошено про надання 60 вагонів.
За даними КМДА, згадані столиці держав ЄС допомагали Києву і впродовж попередніх місяців повномасштабної війни РФ проти нашої держави.
Зокрема, Прага надала 16 вагонів з продовольством, 400 теплових гармат і десять генераторів, Будапешт відправив потужний генератор для «Київтеплоенерго» і допоміг оздоровити українських дітей на території Угорщини, а Варшава стала логістичним центром для передачі Києву гуманітарної підтримки від інших партнерів.