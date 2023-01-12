Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусів

Про це стало відомо після зустрічі Кличка з мерами чотирьох столиць Європейського Союзу, інформує ZN.ua.

Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусів
© КМДА

Влада польської столиці планує відправити Києву 60 вагонів метро, а головне місто Словаччини – передати 25 міських автобусів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація за підсумками зустрічі міського голови Віталія Кличка з мерами чотирьох європейських столиць: Варшави – Рафалом Тшасковським, Братислави – Матушем Валлом, Праги – Зденеком Гржибом і Будапешта – Гергелем Корачонем (усі п’ять населених пунктів є членами Пакту вільних міст).

Під час заходу Кличко підписав листа з Тшасковським, який закріпив наміри столиць України та Польщі щодо співробітництва між їхніми метрополітенами. У межах цієї угоди й було оголошено про надання 60 вагонів.

За даними КМДА, згадані столиці держав ЄС допомагали Києву і впродовж попередніх місяців повномасштабної війни РФ проти нашої держави.

Зокрема, Прага надала 16 вагонів з продовольством, 400 теплових гармат і десять генераторів, Будапешт відправив потужний генератор для «Київтеплоенерго» і допоміг оздоровити українських дітей на території Угорщини, а Варшава стала логістичним центром для передачі Києву гуманітарної підтримки від інших партнерів.


Максим Царук, ZN.ua





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