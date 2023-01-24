За які легкові автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок у 2023 році - роз'яснення ДПС

Підставою для сплати є податкове повідомлення-рішення, яке буде надіслане платнику податку до 1 липня, інформує ZN.ua.

За які легкові автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок у 2023 році - роз'яснення ДПС
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадали, за які легкові автомобілі потрібно буде сплачувати транспортний податок у 2023 році.

Так, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

У 2023 році - це 2 512 500 гривень.

Кожного року до 1 лютого Мінекономіки, на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік таких легкових автомобілів станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах.

Підставою для сплати є податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити, яке надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого 2023 року зобов'язані подати контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету. Зокрема, фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Нагадуємо, що з 01 січня 2023 року діє нова декларація з транспортного податку.

За матеріалами: ДПСУ /

Лія Ільченко, ZN.ua





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