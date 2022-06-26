Польща скасовує безкоштовний проїзд у поїздах для українських біженців

Українські біженці у Польщі до 30 червня зможуть безкоштовно їздити потягами, але з 1 липня правила змінюються. У країні запроваджується платний проїзд поїздами РКР Intercity, і українцям доведеться купувати квитки за повну вартість.

До 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати поїздами РКР Intercity до міст на східному кордоні Польщі: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Безкоштовні квитки українці зараз можуть отримати у касах зазначених міст або у провідника у поїзді одразу перед відправленням.

Але вже варто бути готовим до того, що за кілька днів право на безоплатний проїзд українці втратять. Як відомо, з 1 червня Польща запровадила платний проїзд для українських громадян у громадському транспорті більш для жінок, дітей до 18 років, а також чоловіків від 60 років та чоловіків з інвалідністю від 18 років. Цей виняток працює до кінця червня.

Автомобілі на українській реєстрації з 1 червня зобов'язані сплачувати за проїзд на платних ділянках доріг на території Польщі. Ці зміни не стосуються автомобілів, які перевозять гуманітарну допомогу для України та громадян України.

Раніше повідомлялося, що зміниться для українських учнів у польських школах із 1 вересня.