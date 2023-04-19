2023-04-19
Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки
Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарта. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Фото: epravda.com.ua
Правила повернення квитків
«Правда, за умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин», — йдеться в повідомленні.
Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарти).
«Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі», — додали у відомстві.