МВС закликало українців не купувати підроблені водійські “права“

Головний сервісний центр МВС України закликав українців не купувати підроблені посвідчення водія. За використання підробленого посвідчення водія в нашій країні передбачається не тільки штраф, а й обмеження волі на строк до 2 років.

МВС закликало українців не купувати підроблені водійські “права“

За даними правоохоронців, в Україні шахраї створюють так звані фішингові сайти, що зовні схожі на офіційний сайт Головного сервісного центру МВС. За допомогою таких сайтів зловмисники одержують персональні дані громадян. Рекламують такі фішингові сайти зазвичай у соціальних мережах.

Тому українців закликають не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Уважно перевіряйте URL-адресу. Пам'ятайте, що у державних сайтів домен завжди gov.ua.

Правоохоронці звернули увагу ще на один момент. Деякі українці купують посвідчення водія в Інтернеті і чомусь серйозно впевнені, що воно справжне, що воно законне. Зловмисники можуть навіть надати довідки, нібито видані в сервісному центрі МВС. На них є відповідний логотип, але, наприклад, неправильно вказана адреса установи тощо. "Печаті", "підписи" та інші елементи в таких документах є підробленими.

МВС закликало українців не купувати підроблені водійські “права“

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа – частина 4 статті 358 Кримінального кодексу. Тобто, наприклад, якщо українець купив в Інтернеті посвідчення водія, то це вже є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за вищезазначеною статтею. У цьому випадку його можуть оштрафувати на суму 50 неоподатковуваних доходів громадян, заарештувати на строк до 6 місяців, або обмежити йому свободу на строк до 2 років.

У цьому випадку суд не візьме до уваги твердження обвинуваченого про те, що він нібито вважав, що водійське посвідчення в Інтернеті є справжнім. Єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія вперше – пройти курс навчання в автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в територіальному сервісному центрі МВС. Інакше доведеться мати справу із правоохоронною системою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканець Києва купив в Інтернеті посвідчення водія, а потім прийшов у сервісний центр МВС, щоб там обміняли цей "документ". Поліція по факту використання підроблених документів відкрила кримінальне провадження.


Максимов Віталій, Тудей





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