Штраф від 3400 до 40800: за "хитрість" в Україні почали серйозно карати, що потрібно знати водіям

техогляд, поліція, штрафи, скрін

За повторну "неуважність" за кермом в Україні серйозно карають.

Чимало українців пересіли на альтернативні види транспорту через подорожчання палива.

В Україні зараз користується попитом електротранспорт, скутери та мопеди. Однак слід пам'ятати, що для цього потрібно мати спеціальні відкриті категорії у правах водія, передає "Апостроф".

Щоб керувати мопедом або скутером, необхідно відкрити права водія категорії "А1". З категоріями "А" або "В" заборонено їздити таким транспортом навіть якщо людина вміє це робити.

поліція, штраф

За таке порушення за ст. 126 КУпАП передбачено штраф у розмірі 3400 грн, якщо "зловлять" уперше. Якщо ж "хитрий" чи неуважний водій порушить вдруге – доведеться заплатити вже 40 800 грн. До того ж за повторне порушення позбавляють прав водія строком від 5 до 7 років. У деяких ситуаціях навіть можуть вилучити скутер чи мопед.

техогляд, поліція, штрафи, регулювальник, скрін

У Міністерстві фінансів зібралися провести перевірку пенсіонерів, за результатами якої деякі люди можуть залишитись без пенсій.


Юлія Олександренко, politeka.net





Интересные новости
Українців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - прикладУкраїнців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - приклад
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
В Україні з'явився економічний Nissan QashqaiВ Україні з'явився економічний Nissan Qashqai
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'янінняВ Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністюВ Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністю
В Україні з'явився економічний Nissan QashqaiВ Україні з'явився економічний Nissan Qashqai
Б/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделіБ/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделі
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'янінняВ Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння
В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880
В Україні різко збільшилася кількість викрадень автомобілівВ Україні різко збільшилася кількість викрадень автомобілів
В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацюватиВ Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати
В Україні суттєво змінилися ціни на бензин, дизпаливо та автогаз: вартість пального на АЗС 8 лютогоВ Україні суттєво змінилися ціни на бензин, дизпаливо та автогаз: вартість пального на АЗС 8 лютого
Адвокат повідомив водіям, що робити, якщо їх “розводять“ на блокпостахАдвокат повідомив водіям, що робити, якщо їх “розводять“ на блокпостах
Чи потрібно водіям обкатувати нові автомобілі?Чи потрібно водіям обкатувати нові автомобілі?
Последние новости
Подгружаем последние новости