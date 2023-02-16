Штраф від 3400 до 40800: за "хитрість" в Україні почали серйозно карати, що потрібно знати водіям

За повторну "неуважність" за кермом в Україні серйозно карають.

Чимало українців пересіли на альтернативні види транспорту через подорожчання палива.

В Україні зараз користується попитом електротранспорт, скутери та мопеди. Однак слід пам'ятати, що для цього потрібно мати спеціальні відкриті категорії у правах водія, передає "Апостроф".

Щоб керувати мопедом або скутером, необхідно відкрити права водія категорії "А1". З категоріями "А" або "В" заборонено їздити таким транспортом навіть якщо людина вміє це робити.

За таке порушення за ст. 126 КУпАП передбачено штраф у розмірі 3400 грн, якщо "зловлять" уперше. Якщо ж "хитрий" чи неуважний водій порушить вдруге – доведеться заплатити вже 40 800 грн. До того ж за повторне порушення позбавляють прав водія строком від 5 до 7 років. У деяких ситуаціях навіть можуть вилучити скутер чи мопед.

У Міністерстві фінансів зібралися провести перевірку пенсіонерів, за результатами якої деякі люди можуть залишитись без пенсій.