Коли у Києві знову працюватиме фунікулер: у КМДА назвали дату

У Києві з 10 жовтня знову запрацює фунікулер - вперше за час повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, інформує Апостроф.

Він розповів, що навесні, коли на Київ наступали російські окупанти, фунікулер вирішили законсервувати, тому що є історичною цінністю для міста. Особливо - його вітражі, які намалювали відомі українські художники.

"Друзі! У понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер за участю волонтерів законсервували. Адже підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки. Особливою цінністю пам'ятника є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у червні фахівці здійснили плановий щорічний ремонт, обстежили вузли, агрегати, систему підйому. Система безпеки вагонів успішно пройшла випробування під значним навантаженням. Також обстежили шляхи та контактну мережу.

Тепер фунікулер - цілком готовий до роботи.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск витягу отримав узгодження від органів захисту культурної спадщини. Тому з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері", - зазначив мер міста.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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