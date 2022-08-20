Київський метрополітен ненадовго повертається у режим перевезень

Київський метрополітен упродовж 21-24 серпня працювати у режимі перевезень, повідомила пресслужба комунального підприємства. Перевозити пасажирів метро буде з 6:00 до 21:00.

«Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово», - нагадують у пресслужбі.

Також як укриття станції метро працюватимуть з 23:00 до 5:00. У цей час пропуск громадян здійснюватимуть правоохоронці, при собі потрібно мати документ-посвідчення особи.

Контакт поліції розміщено біля входу. Викликати чергового можна, скориставшись дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.