Громадський транспорт столиці повертається до звичного графіка
Метро знову працюватиме до 22.00
Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.
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У КМВА також звертають увагу на те, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про відправлення останніх поїздів можна знайти за
Розклад руху наземного транспорту можна дізнатись за наступним
У Київській міській військовій адміністрації нагадують, що сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку «Київ Цифровий».
«Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену», - додали у КМВА.