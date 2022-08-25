Громадський транспорт столиці повертається до звичного графіка

Метро знову працюватиме до 22.00

Громадський транспорт столиці повертається до звичного графіка
Транспорт Києва повертається до старого графіка
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

За повідомленням, метро працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

У КМВА також звертають увагу на те, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про відправлення останніх поїздів можна знайти за посиланням. В ой же час, метро в режимі укриття працює цілодобово.

Розклад руху наземного транспорту можна дізнатись за наступним посиланням.

У Київській міській військовій адміністрації нагадують, що сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку «Київ Цифровий».

«Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену», - додали у КМВА.


Артем Руденко, ZN.ua





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