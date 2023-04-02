У Києві повертається обмеження швидкості 80 км/год: перелік доріг

Комісія відібрала дороги з якісним асфальтом, відбійниками та підземними переходами, інформує ZN.ua.

Починаючи з квітня, у столиці підвищать дозволений ліміт швидкості — на ряді доріг можна буде їздити лише зі швидкістю 80 км/год. Про це повідомляє прес-центр КМДА із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві не вводили через воєнний стан, проте тепер у КМДА вважає зміни доцільними.

На дорогах вулиць, де дозволена швидкість 80 км/год, якісний асфальт, а також відбійники та підземні переходи. Самі вулиці відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, Київавтодору, Київпастрансу та Центру організації дорожнього руху.

Перелік вулиць, де можна їхати зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня 2023 року:

  • Придніпровське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової пл. до Придніпровського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від розвороту на вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана від Південного мосту до Харківської пл. (у зворотному напрямку – від Харківської пл. до Дніпровської Набережної);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до кордону Києва, за винятком ділянки біля світлофору).


Олена Середа, ZN.ua





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