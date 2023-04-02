У Києві повертається обмеження швидкості 80 км/год: перелік доріг

Починаючи з квітня, у столиці підвищать дозволений ліміт швидкості — на ряді доріг можна буде їздити лише зі швидкістю 80 км/год. Про це повідомляє прес-центр КМДА із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві не вводили через воєнний стан, проте тепер у КМДА вважає зміни доцільними.

На дорогах вулиць, де дозволена швидкість 80 км/год, якісний асфальт, а також відбійники та підземні переходи. Самі вулиці відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, Київавтодору, Київпастрансу та Центру організації дорожнього руху.

Перелік вулиць, де можна їхати зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня 2023 року: